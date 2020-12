Digitales Lernen bleibt laut Faßmann auch nach Corona

Auch nach dem Ende der Corona-Pandemie wird es an den Schulen weiter Elemente des Digitalen Lernens geben. "Es wird vielleicht verstärkt gewisse Formen des hybriden Lernens geben, bei denen sich Präsenzunterricht und selbstständiges Erarbeiten abwechseln", so Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) im APA-Interview. Ausgebaut wird die Sommerschule - ab 2021 sollen neben Deutsch auch Mathematik und in der Volksschule zusätzlich Sachunterricht angeboten werden.

SN/APA/HERBERT-PFARRHOFER Bildungsminister Faßmann plant für Zeit nach Corona