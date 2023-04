Direktoren müssen gestalten statt verwalten

Statt mehr Autonomie gibt es für die heimischen Schulen lediglich immer mehr Bürokratie.

Helmut Schliesselberger

"Dann geben wir halt irgendwas ein, damit das System befüllt ist", sagt eine vom überbordenden Anmeldewahn der heimischen Schulbürokratie geplagte Pflichtschuldirektorin den SN und führt die Bürokratie damit ad absurdum. Gerade an den Pflichtschulen waren Direktoren stets ihre eigenen Sekretäre und Hausmeister. Sie kümmerten sich um alles, vom Krankmeldeanruf bis zum Wasserschaden. Es war nicht nur die Coronazeit, in der Lehrer und Schulleiter in Melde- und Testverpflichtungen und damit verbundenem Papierkram - oft zulasten des Unterrichts ...