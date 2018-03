Doch Finanzierungszusage für Erwachsenenschutz

Die Finanzierung des Erwachsenenschutzgesetzes scheint nach der ursprünglich geplanten Verschiebung gesichert. Interessensvertreter haben der APA am Donnerstagvormittag berichtet, dass es von der Regierung eine Finanzierungszusage über 10,2 Mio. Euro in diesem und 14,7 Mio. Euro im kommenden Jahr gebe.

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hatte nach dem Tauziehen mit dem Justizministerium über die Finanzierung am Rande des Ministerrat am Mittwoch berichtet, dass die "die Finanzierung im Budget gesichert ist". Behindertenvertreter und Vertretungsvereine haben am Donnerstag bereits die konkrete Zahlen gehört. "Das ist die ausreichende Finanzierung", sagte Martin Ladstätter vom Verein "Selbstbestimmt Leben" im Gespräch mit der APA. Man sei froh und erleichtert. "Die Vernunft hat sich durchgesetzt. Der Umsetzung des neuen Sachwalterrechts "steht nichts mehr im Wege".

(APA)