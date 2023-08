DÖW kündigt Buch zum Holocaust in Österreich an

Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) plant ein Handbuch zum Holocaust in Österreich. Die Publikation, die einen Überblick über die Geschichte der Shoah samt Zahlen und Fakten zu den österreichischen Opfern geben soll, wird in den kommenden zwei Jahren erarbeitet. Das teilte das DÖW am Donnerstag in einer Aussendung mit.

BILD: SN/APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR/WERNER Die Namen von mehr als 60.000 Opfern wurden bereits gesammelt