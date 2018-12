"Doppelte Alterung" schlägt zu

Derzeit werden 45 Prozent der Pflegebedürftigen durch Angehörige gepflegt. Das wird sich in Zukunft nicht mehr ausgehen. Welchen Beitrag kann der Ausbau der mobilen Pflege leisten?

Wie kann das Pflegesystem die demographischen Herausforderungen bewältigen und wie kann die sich abzeichnende Kostenexplosion abgefedert werden?

Derzeit werden 16 Prozent aller 455.000 Pflegegeldbezieher in Österreich in Pflegeheimen betreut, 84 Prozent zu Hause. Den größten Anteil bewältigen dabei Familienangehörige, sie kümmern sich um 45 Prozent der Pflegebedürftigen. 32 Prozent werden von mobilen Pflegediensten unterstützt. Zwei Prozent sind in teilstationären Einrichtungen, etwa Tageszentren. Die 24-Stunden-Betreuung wird in der öffentlichen Wahrnehmung quantitativ überschätzt: Sie betrifft fünf Prozent der Pflegegeldbezieher.