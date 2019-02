Dornauer drängt in SPÖ-Bundesgremien

Der designierte Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer drängt in die Bundesgremien der Partei, aus denen er wegen eines als sexistisch gewerteten Sagers im Landtag verbannt worden war. Wenn er gestärkt aus dem Landesparteitag am Samstag hervorgehe, sehe dies das Bundesparteistatut so vor, sagte Dornauer in der "Tiroler Tageszeitung" (Montagsausgabe).

