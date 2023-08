Dornauer liebt offenbar italienische Rechtspolitikerin

Parteiübergreifende Liebe über den Brenner: Tirols SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer befindet sich offenbar in einer Beziehung mit einer Politikerin, die nicht so ganz seinem politischen Spektrum angehört. Alessia Ambrosi, eine Parlamentsabgeordnete aus dem Trentino der Rechtspartei Fratelli d'Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, machte nunmehr in einem Interview mit dem "Corriere del Trentino" ihre Liaison mit Tirols oberstem Roten öffentlich.

BILD: SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Dornauer trennt Politik und Privat