Dornauer unterstützt Karner bei Zurückweisungsrichtlinie

Tirols SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer unterstützt Innenminister Gerhard Karner sowie Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) in ihrer Forderung zur Schaffung einer Zurückweisungsrichtlinie auf EU-Ebene, um die Asylanträge zu verringern. Dies sagte Dornauer der APA am Dienstag nach einem Treffen mit Karner in Wien. Er habe dem Minister seine politische Unterstützung zugesichert, auch wenn es rechtlich schwierig sein möge.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA SPÖ-Dornauer unterstützt Karners Migrationskurs.