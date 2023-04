Linzer Bürgermeister unterstützt Doskozil

Hans Peter Doskozil hat im Rennen um den SPÖ-Vorsitz einen neuen prominenten Unterstützer gefunden. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger kündigt in den "Oberösterreichischen Nachrichten" an, bei der Mitgliederbefragung für den burgenländischen Landeshauptmann zu stimmen.

Doskozil sei für ihn die Persönlichkeit, die die Partei am ehesten einen und erfolgreich in einen Nationalratswahlkampf führen könne, meint der Stadtchef. Luger plädiert aber auch dafür, die Debatte parteiintern nicht zu emotional werden zu lassen. Alle drei Kandidaten befänden sich im Spektrum der Sozialdemokratie, würden aber unterschiedliche Strömungen repräsentieren. "Es ist sicher eine entscheidende Frage, wen wir zum Vorsitzenden küren, aber es ist keine Glaubensfrage", sagt Luger.

Andreas Babler darf sich seit dem Wochenende über den Pressesprecher des Kärntner Landeshauptmanns Peter Kaiser als Unterstützer freuen. Fast noch bemerkenswerter ist, dass Bablers Tour für den Parteivorsitz am 22. April sogar direkt in die Landesorganisation in Klagenfurt führt. Kaiser selbst hat sich bisher öffentlich nicht geäußert, für wen er bei der Befragung stimmen wird.