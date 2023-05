Doskozil drängt auf Mindestlohn

Der burgenländische Landeshauptmann und Kandidat für den SPÖ-Bundesparteivorsitz Hans Peter Doskozil hat anlässlich des 1. Mai auf die Umsetzung des von ihm forcierten Mindestlohns von 2.000 Euro netto gedrängt. "Eine erneuerte Sozialdemokratie brennt wieder dafür, das Leben der arbeitenden Menschen in Österreich zu verbessern - am 1. Mai und an allen anderen Tagen im Jahr", betonte er am Montag in einer Aussendung.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Landeshauptmann gegen Teuerung und Zwei-Klassen-Medizin