Doskozil formiert sein Team

Mit dem neuen SPÖ-Chef stehen auch Rochaden in der Parteizentrale und im Parlamentsklub an. Will Doskozil die Partei einen, muss er Babler-Unterstützer an zentrale Schaltstellen setzen.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH Mehr als eine Geste der Versöhnung? Der neue SPÖ-Chef Doskozil muss seinen Kontrahenten Andreas Babler und dessen Mitstreiter nun ins Boot holen.