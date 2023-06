Doskozil präzisiert Aussagen zu Koalition

Neo-SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil hat seine Aussagen zu einer Koalition mit der ÖVP präzisiert. Direkt nach der Wahl hatte er gesagt, eine Koalition mit der FPÖ sei für ihn ausgeschlossen, er wolle aber deren Wähler zurückholen. "Nur dann gelingt auch der zweite Schritt, auch das will ich in Angriff nehmen: Keine Koalition mit der ÖVP." In seiner Partei wurde die Ansage teils skeptisch aufgenommen. Am Sonntag betonte Doskozil: Am Ende entscheide "natürlich" der Wählerwille.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Doskozil setzt weiter auf eine Ampel