SPÖ-Machtkampf: Der (un-)sichtbare Dritte

In der SPÖ werden die Rufe nach einer Alternative zu Rendi-Wagner und Doskozil lauter. Nur: Wer? Einer, der mitmischen will, fordert die Öffnung der Mitgliederbefragung.

Das sagen die einen: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ist es in vier Jahren Zank und Hader in der SPÖ nicht gelungen, die Partei zu einen. Sie ist viel zu beschädigt, um die Partei in die nächste Wahl zu führen. Das sagen die anderen: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat sich durch die ständigen Querschüsse gegen die Parteispitze längst selbst disqualifiziert. Und dann gibt es eine Gruppe innerhalb der SPÖ, die findet: Keiner der beiden soll die SPÖ führen. Die Rufe nach ...