Doskozil setzt sich mit 53 Prozent gegen Babler durch

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH Ziemlich beste Parteifreunde: Der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nach der Entscheidung beim außerordentlichen Bundesparteitag der SPÖ in Linz.

"Nur gemeinsam sind wir stark", sagte der burgenländische Landeshauptmann. Er sei "überwältigt" von der Wahl. "Es ist mein Lebenstraum, an der Spitze der Sozialdemokratie stehen zu dürfen", gestand er.



Die Kampfabstimmung war relativ klar ausgegangen: Von den 596 gültigen Stimmen, die abgegeben wurde, waren 316 (53,2 Prozent) auf Doskozil entfallen und 279 (46,8 Prozent) auf Babler. "Wir müssen wieder zusammenfinden", sagte der neue Parteivorsitzende nach Monaten der roten Selbstzerfleischung. "Mir ist klar, dass das heute nur ein erster Schritt sein kann", betonte er. Und, um jene in der Partei zu besänftigen, die in ihm einen Wegbereiter für Rot-Blau sehen, war seine erste Botschaft: "Ich kann Euch versprechen: Es wird keine Koalition mit der freiheitlichen Partei geben." Lauter Applaus. "Wir müssen die bessere Migrationspolitik machen. Wir brauchen keinen Kickl, keine FPÖ, aber wir brauchen die freiheitlichen Wähler", so Doskozil weiter. Denn nur so könne der nächste Streich gelingen: "Keine Koalition mit der ÖVP." Wieder Jubel unter den Delegierten. Doskozils erklärtes Ziel ist bekanntlich eine Ampel-Koalition.

Doskozil-Anhänger neben Babler-Fangemeinde Dass die Sozialdemokraten eine harte Zeit hinter sich haben, war schon vor Beginn des Parteitags im Linzer Parteitag erkennbar gewesen. Die beiden Welten innerhalb der SPÖ - Doskozil-Anhänger und die Fangemeinde des Traiskirchner Bürgermeisters Andreas Babler - waren am Samstag im Linzer Design-Center geballt aufeinander getroffen, um die Frage zu klären: Doskozil? Oder Babler?

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER Fragen und Antworten: Der Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler vor dem außerordentlichen Bundesparteitag der SPÖ in Linz.



Da hatte sich schon gezeigt: So klar die Grenzen in den vergangenen Woche auch schienen, mitunter sind sie auch fließend. Ein Delegierter aus Wien etwa meinte: "Bei der Befragung war ich für den Babler. Aber heute wähle ich den Doskozil. Ich glaube, dass wir mit ihm eher die Chance haben, die Wahl zu gewinnen." Eine weitere Wiener Bezirksdelegierte deklarierte sich hingegen klar für den Babler: "Freiheit und rechts - das geht für mich nicht zusammen". Im Vordergrund müsse aber die Partei stehen, sagte sie. So formulierte es auch SPÖ-Bauernvertreter Michael Schwarzlmüller, Bürgermeister von Reichraming: "Egal was rauskommt: Das wichtigste ist, dass wir nachher geschlossen auftreten."

BILD: SN/MARIA ZIMMERMANN Nicht im falschen Film: Michael Schwarzlmüller, SPÖ-Bauer und Bürgermeister von Reichraming (OÖ), ist einer der 603 anwesenden Delegierten. Er stimmte für Doskozil, weil der auch die Mitgliederbefragung gewonnen habe.

Das war auch die Hoffnung, die so gut wie alle Delegierten an diesem sonnigen Samstag in Linz hegten: Es müsse endlich Ruhe einkehren, in der Partei. Schluss mit Selbstbeschädigung, Schluss mit Streit. Und den Blick auf die nächste Wahl richten.



Grenzen nicht mehr ganz so starr erkennbar Per Handschlag hatten sich die beiden Kontrahenten schon beim Eintreffen am Veranstaltungsort begrüßt. Demonstratives Fairplay. Und auch, als die beiden durch die Masse der Delegierten Richtung Saal gingen, waren die Grenzen mitunter fließend: Doskozil etwa wurde vom Bezirksvorsteher von Wien-Donaustadt, Ernst Nevrivy, ebenso herzlich und mit Wangenkuss begrüßt, wie von seinen deklarierten Anhängern aus zahlreichen Bundesländern. Wien Bürgermeister Michael Ludwig ist bekanntlich kein Fan des burgenländischen Landeshauptmannes und seine Landesgruppe hatte sich nach dem Rückzug von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auf die Seite Bablers geschlagen. Wobei auch da in der Vorwoche einiges in Bewegung gekommen war. Babler als Selfie-Star Babler wiederum, der Popstar der Parteilinken, war der Selfie-Star. "Andi! Servas!", tönte es. Viele Delegierten wollten ein Foto mit ihm. Auch er wurde von Kameras umringt, eine Wortspende hier, eine da. Dann ging es los. Erst Doskozil, dann Babler setzten zu ihren je 45 Minuten dauernden Reden an.

Hans Peter Doskozil beschwor - wie es sich für einen angehenden SPÖ-Chef gehört _ gleich zu Beginn seiner Ansprache den Säulenheiligen der Sozialdemokratie, Bruno Kreisky. Er habe ein Bild von ihm im Büro hängen und habe sich oft gefragt: Was würde Kreisky wohl zu den Diskussionen innerhalb der SPÖ sagen? Dem Wahlergebnis? Viele Debatten hätte man wohl zu sehr in der Öffentlichkeit in der vergangenen Zeit geführt. "Aber die Debatte ist zu führen". Die Debatte, welche Lösungen die SPÖ der Bevölkerung für ihre alltäglichen Probleme gebe. Das Umsetzen dieser Frage habe "in der Vergangenheit zu oft gefehlt". Die SPÖ müsse die Erwartungen des kleinen Mannes, der kleinen Frau, wieder erfüllen. Sie müssten spüren, "dass wir sie vertreten, dass wie ihren Interessen dienen", sagte er.



"Bitte, lassen wir uns da nicht auseinanderdividieren" Er verwies auf seine Politik im Burgenland, zeichnete den Weg der SPÖ unter einem Parteichef Doskozil vor, sprach über den Mindestlohn von 2000 Euro. "Bitte, lassen wir uns da nicht auseinanderdividieren", hatte er da schon in Richtung Gewerkschaft appelliert. "Bei allen Attributen, die mir zugeschrieben werden: Gehen wir diesbezüglich einen gemeinsamen Weg." Mit ihm an der Spitze könnten sie den Wirtschaftsvertretern doch ein Leichtes, zu sagen: "Einigen wir uns kollektivvertraglich, weil sonst gibt es den verrückten Burgenländer, der setzt den Mindestlohn gesetzlich um." Applaus bei den Delegierten.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH Er meldet Führungsanspruch an und setzte sich am Ende auch durch: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.



Auch ansonsten pries er die Segnungen seiner Politik im Burgenland, sei es in der Pflege oder was seine Pläne in der Gesundheitspolitik angeht. In der Frauenpolitik pochte er einmal mehr auf Kompetenz statt auf Quoten. Nur kurz erwähnte er in seiner Rede die Themenkomplexe Klimapolitik oder Migration, eigentlich sein Kernthema.

Doskozil: "Die Stimme funktioniert!" Dafür ging er auf seine Stimme ein, die nach einer Erkrankung des Kehlkopfs seit Jahren stark angeschlagen ist. Er könne nicht versprechen, dass er nicht noch "eine siebte, eine achte Operation" brauche. Aber er könne versprechen, dass er seine Stimme "nicht verlieren" werde. "Die Stimme funktioniert!" Großer Applaus der Delegierten.

Die Stimme und viel Pathos nach einer sachlich gehaltenen Rede Doskozils - das waren dann wohl auch die größten Unterschiede zur Rede von Andreas Babler. Und: Während Doskozil Pamela Rendi-Wagner, deren Position als Parteichefin er jahrelang unterminiert hatte, in seiner Rede mit keiner Silbe erwähnte, sprach ihr Babler ihr gleich eingangs seinen Dank aus und wünschte ihr alles Gute.

Babler: "Ich war immer außerhalb des Streits" Dann betonte er einmal mehr, was sein großer Vorzug sei: "Ich war immer außerhalb des Streits", sagte er. Die SPÖ müsse sich zurückbesinnen auf die Gründungsmomente, sie müsse zusammenstehen. "Fünf Finger sind eine Hand", zitierte Babler ein Lied der Kinderfreunde, das ihn, wie er sagte, immer geprägt hat. Er erntete lauten Applaus.



Der "Ruck", der mit Babler durch die Partei gegangen war, wurde auch in seiner Bewerbungsrede spürbar, die äußerst emotional war: "Gewerkschaft und Partei, Partei und Gewerkschaft - das ist ein Herzblut!", rief er etwa. Es brauche eine Arbeitszeitverkürzung, es brauche verpflichtende Lohntransparenz zwischen Männern und Frauen, eine Armutssicherung für Kinder brauche eine Vermögensbesteuerung, mit der alle Pläne umsetzbar seien.

"Gastarbeiter sind keine Bittsteller!" Auch ein weiterer Punkt unterschied Babler von Doskozil. Explizit ging es auf die einstigen Gastarbeiter und ihre Nachkommen in Österreich ein. "Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sind keine Bittsteller!", rief er. Sie hätten Seite an Seite mit seinem Vater gearbeitet, er habe Seite an Seite mit ihren Kindern gespielt und seine Tochter gehen mir ihren Enkeln in den Kindergarten. "Das sind unsere Leute, Genossinnen und Genossen!" Einmal mehr warnte er auch vor einem "nach rechts schielen" - Jene, die das täten, "haben schon Haider groß gemacht, die machen jetzt den Kickl groß". Eine Botschaft, die wohl auch auf Doskozil gemünzt war. Tosender Applaus für Babler, der sich mitunter so in seine Ausführungen hineinsteigerte, dass man ihn nicht mehr verstand.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER Hans Peter Doskozil bei der Stimmenabgabe.



Zahlreiche Delegierte meldeten sich zu Wort In den Statements nach den Reden meldeten sich zahlreiche Delegierte zu Wort. Darunter auch Sven Hergovich, SPÖ-Chef von Niederösterreich, der die Delegierten in seinem Statement dazu aufrief, den Mitgliederentscheid nicht zu "overrulen". Da war Doskozil, wenn auch knapp, als Nummer eins hervorgegangen. Offenbar haben sich in der im Grunde doch streckenweise recht konservativen SPÖ sehr viele daran gehalten. Nationalrätin und Babler-Unterstützerin Julia Herr hatte gemeint: Viele hätten ihr gesagt, dass das Herz sage Babler, aber der Verstand Doskozil. Sie könne Babler aber "mit Herz und Verstand" empfehlen. Hat nun der Verstand gesiegt? Zumindest auf der Bühne nach dem Parteitag war auch das laut Herr "Herz" auf der Bühne. Man wird sehen, wie es weitergeht.