Doskozil startet "Freundschaft-Tour"

Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil wird unter dem Titel "Freundschaft-Tour" bei Parteimitgliedern für seine Kandidatur als Bundesparteivorsitzender werben. Die Tour führt ihn ab nächster Woche in alle Bundesländer, geplant wird sie vom Organisationsteam um den früheren Bundesgeschäftsführer Max Lercher sowie Landesgeschäftsführer Roland Fürst, hieß es am Freitag gegenüber der APA. Die Termine finden vor allem am Wochenende statt.

