Doskozil stellt SPÖ Burgenland personell neu auf

In Andau (Bezirk Neusiedl am See) hat am Montagvormittag die Sitzung des Landesparteivorstands der SPÖ Burgenland begonnen, in der die schon länger geplanten Personalrochaden beschlossen werden sollen. Gekürt wird unter anderem der Nachfolger von Landtagspräsidentin Verena Dunst, die sich aus ihrem Amt zurückzieht. Ihren Job dürfte Klubobmann Robert Hergovich übernehmen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird die Neubesetzungen nach der Sitzung präsentieren.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS LH Doskozil präsentiert in Andau Neuaufstellung der SPÖ Burgenland