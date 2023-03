Doskozil will mit breitem Team zu SPÖ-Vorsitz und Einigkeit

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der bei einer Mitgliederbefragung innerhalb der SPÖ gegen Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner um den Parteivorsitz rittern wird, hat am Donnerstag angekündigt, ein möglichst breites Team aufstellen und so der "Polarisierung meiner Person" entgegenwirken zu wollen. Bis das Team steht, werde es aber ein bisschen dauern: "Da wird man sich noch etwas gedulden müssen", sagte Doskozil am Rande einer Pressekonferenz.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Doskozil könnte auch als SPÖ-Chef Landeshauptmann bleiben wollen