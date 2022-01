Doskozil will SPÖ-Kandidaten für die Hofburg

Der burgenländische SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil will, dass seine Partei bei der Bundespräsidentenwahl dieses Jahr einen eigenen Kandidaten oder eine eigene Kandidatin ins Rennen schickt - auch wenn das amtierende Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen erneut antritt. Dies wäre "ein Zeichen einer selbstbewussten Sozialdemokratie", erklärte er in der "Kronen Zeitung" am Montag.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Doskozil will einen roten Bundespräsidentschafts-Kandidaten.