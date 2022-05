Doskozil wird als Chef der SPÖ Burgenland wiedergewählt

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil stellt sich am Samstag beim Landesparteitag der SPÖ der Wiederwahl als Parteichef. Er wird in Oberwart zum zweiten Mal nach 2018 zum Landesparteivorsitzenden gekürt, damals trat er mit 98,4 Prozent der Stimmen die Nachfolge von Hans Niessl an. Gleichzeitig erfolgt mit dem Parteitag auch der Startschuss zum Wahlkampf für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 2. Oktober.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS LH Doskozil wird bei Landesparteitag als SPÖ-Chef bestätigt