Doskozil wirft Nehammer Wortbruch vor

Die damalige Ankündigung von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP), grenznahe Asylzentren zu errichten, ist im Jänner im Burgenland seitens der SPÖ heftig kritisiert worden. Nun soll ein stillgelegtes Asylwerberheim in Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wiedereröffnet werden, berichtete die "Kronen Zeitung" am Freitag. Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) reagierte mit scharfer Kritik in Richtung Bundesregierung und warf dem Innenminister Wortbruch vor.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Doskozil fühlt sich vom Bund übergangen