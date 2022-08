Dramatische Tiroler-Wahl im Zeichen von ÖVP-Abstiegskampf

Noch sieben Wochen bis zur Tiroler Landtagswahl am 25. September - und das Wahlkampf-Vorspiel geht so langsam in den Hauptakt über und findet ab Ende August seinen Höhepunkt. Es verspricht ein dramatischer Urnengang zu werden: Die seit Jahrzehnten dominierende ÖVP befindet sich mitten im politischen Abstiegskampf und stemmt sich gegen ein Debakel. Die Koalitionsform nach der Wahl ist offener denn je - und auch die Bundespolitik blickt gespannt wie selten zuvor gen Westen.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Mattle und seine Tiroler ÖVP sind gehörig unter Druck.