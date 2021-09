Drei Länder im "mittleren Risiko"

Die Sicherheitsphase läuft an Schulen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland aus, die Testpflicht für ungeimpfte Schüler bleibt bestehen. Auch das Burgenland testet trotz recht niedriger Coronainzidenzen an den Schulen weiter.

SN/AFP Für unter zwölfjährige Schüler bleibt auch nach der Sicherheitsphase die Testpflicht, da es für sie noch keine Impfung gibt.