Dreijährige Schule für Gesundheit und Pflege in Tirol

Ab Herbst 2020 soll an der Ferrarischule (Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe) in Innsbruck in Kooperation mit dem AZW (Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe) eine dreijährige Fachschule für Sozialberufe mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Pflege eingerichtet werden. Der Schulversuch soll mit dem Schuljahr 2020/2021 starten.

SN/APA (Symbolbild)/GEORG HOCHMUTH FH für Sozialberufe mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Pflege