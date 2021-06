Dreikampf um den Vorsitz bei den SPÖ-Frauen

Nach zwölf Jahren kommt es an der Spitze der SPÖ-Frauen zum Generationenwechsel. Wer künftig an der Spitze steht, ist aber noch offen. Gleich drei Politikerinnen wollen den Job.

Als Mireille Ngosso ankündigte, sich für den SPÖ-Frauenvorsitz zu bewerben, waren ihre Parteigenossinnen in erster Linie einmal verblüfft. Denn eigentlich war ja schon alles geregelt: Die langjährige SPÖ-Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek hatte die 28 Jahre alte Welserin Eva-Maria Holzleitner als ihre Nachfolgerin vorgeschlagen - was in guter alter SPÖ-Tradition heißt: Sie wird es auch. Doch dann kam zur Überraschung aller die 41 Jahre alte Wiener Gemeinderätin und Black-Lives-Matter-Aktivistin Ngosso. Und schließlich meldete sich auf den letzten Drücker auch noch eine dritte ...