Drexler wird steirischer ÖVP-Chef

Nach dem Freitagabend im Zeichen von Altlandeshauptmann Hermann Schützenhöfer steht am Samstag sein Nachfolger Christopher Drexler im Mittelpunkt des zweitägigen Landesparteitags der steirischen ÖVP in der Grazer Stadthalle. Der neue LH wird am Vormittag seine Worte an die Delegierten richten und danach zum neuen Parteiobmann gewählt.

SN/APA/MANUELA SCHWARZL/MANUELA SCH Christopher Drexler nun auch in der Landespartei Nummer eins