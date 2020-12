Dritter Lockdown kommt nach Weihnachten

Weil die Infiziertenzahlen nicht in ausreichendem Ausmaß sinken, fährt die Regierung das Land neuerlich herunter. Geschäfte und Seilbahnen bleiben voraussichtlich geschlossen, die Ausgangssperre wird wieder ausgeweitet. Die neuen Restriktionen sollen am Freitag offiziell verkündet werden.

Ein neuerlicher "harter Lockdown" zur Bekämpfung der Coronakrise dürfte unmittelbar bevorstehen. Wie die SN erfuhren, wird der Lockdown unmittelbar nach Weihnachten - also am 26. beziehungsweise 27. Dezember - in Kraft treten. Wie es aussieht, werden also wieder die Geschäfte geschlossen. Auch die Ausgangsbeschränkungen rund um die Uhr dürfen wieder verhängt werden. Und auch die Seilbahnen und Skilifte müssen wohl außer Betrieb bleiben. Nur zu Silvester wird es eine Ausnahme geben, man darf also - wenn auch nur in ganz ...