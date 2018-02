Droht der nächste blaue Absturz?

Zwei Mal hat es die FPÖ in einer Regierungsbeteiligung bereits zerrissen. Auch diesmal tappt die FPÖ von einem Rückzieher zum nächsten.

Montagabend, Wien. Der FPÖ-Bundesvorstand tritt zusammen. Er gibt den Startschuss für die Aufarbeitung der Vergangenheit der Freiheitlichen. Eine Steuerungskommission soll eingesetzt werden, die Historiker mit der Aufarbeitung der FPÖ-Geschichte - inklusive dunkler Schatten - beauftragen soll.

Es handelt sich nicht um den einzigen Sprung über den eigenen Schatten, zu dem die FPÖ als frischgebackene Regierungspartei ansetzen muss. Im Gegenteil: Denn neben den Schatten der Vergangenheit macht auch die allerjüngste Regierungsvergangenheit den Freiheitlichen zu schaffen. Und dabei treffen nicht nur die Folgen des Skandals um die "Liederbetätigung" in einer FPÖ-nahen Wiener Neustädter Burschenschaft die FPÖ hart. Burschenschafter bilden das Kaderpersonal der blauen Regierungstruppe und sind vor allem in den Kabinetten dutzendweise vertreten. Schwierig also, wenn der blaue Innenminister Herbert Kickl das Auflösungsverfahren gegen eine Verbindung einleiten muss.