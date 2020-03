Im Bundesland Salzburg soll das Reha-Zentrum Bad Vigaun während der Krise zur stationären Betreuungseinrichtung umfunktioniert werden.

In allen Bundesländern wird intensiv an der Umsetzung des am Dienstag verkündeten, mit 100 Millionen Euro dotierten Notfallplans zur häuslichen Pflege gearbeitet. Fallen 24-Stunden-Kräfte aus und ist gar kein Ersatz für die Betreuung zu Hause möglich, sollen Pflegebedürftige in Reha-Einrichtungen ...