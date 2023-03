DSN-Leiter warnte zuletzt vor islamistischer Bedrohung

Dass auch nach der weitgehenden Zerschlagung der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) eine Bedrohung durch radikalislamistische Kräfte gegeben ist, hatte zuletzt der Leiter der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, am Dienstag in einer Pressekonferenz im Innenministerium betont. Aus der Beobachtung einschlägiger Netzwerke sehe man "Islamisten, die in Europa Anschläge begehen könnten", sagte Haijawi-Pirchner vor Medienvertretern.

BILD: SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner warnt vor islamistischer Bedrohung