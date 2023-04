Durchhalteparolen in Zeiten der Entfremdung

Wer der grünen Justizministerin am Sonntag lauschte, wurde live Zeuge der Entfremdung, die seit geraumer Zeit zwischen ÖVP und Grünen von statten geht. Ein unabhängiger Bundesstaatsanwalt, der die Ministerin an der Weisungsspitze ablöst? Die ÖVP will eine Person, die Grünen einen Dreiersenat - und mit ihr werde es "keine Scheinlösung geben", sagte Zadić. Eine Reform der Beschuldigtenrechte im Strafverfahren, etwa beim Kostenersatz? Während die ÖVP "konkrete Vorlagen" fordert, mangelt es Zadić bei der ÖVP "an Motivation, ernsthafte Verhandlungen zu führen". ...