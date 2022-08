Durchmarsch - oder Golden Set?

Titelverteidiger Van der Bellen zielt auf einen Wahlsieg im ersten Durchgang - ohne Verlängerung.

Jubel und: "Es war ein Hin und Her, zum Schluss haben wir es gemacht, es war einfach irre." Mit diesen Worten wird das Team des Gewinners am Hofburg-Wahlabend in zwei Monaten vermutlich nicht resümieren. Auch wenn es wieder ein irrer Wahlkampf werden könnte - freilich ganz anders als der wirre Endloswahlkampf von 2016. Aber selten noch ist Österreich in einer so unsicheren Situation in eine große Wahl gegangen wie derzeit.

Mit oben zitierten Worten fasste übrigens das österreichische ...