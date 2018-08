Durchsuchung im BVT war nicht rechtmäßig

Die im Februar im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und bei BVT-Mitarbeitern durchgeführten Hausdurchsuchungen waren zum größten Teil unzulässig, ausgenommen nur eine in einer Privatwohnung. Das stellte das Oberlandesgericht Wien (OLG) fest.

Mehrere BVT-Beamte hatten gegen die Hausdurchsuchung Beschwerde eingelegt, dieser wurde nun zum Großteil stattgegeben. Problematisch wurde vom OLG vor allem gesehen, dass die Akten, die laut der Staatsanwaltschaft die Verdachtsmomente gegen BVT-Beamte untermauern hätten sollen, nicht mit der Hausdurchsuchung in den Bürogebäuden des BVT besorgt hätten werden dürfen. Vielmehr hätte dies über den Amtshilfeweg geschehen müssen.

In drei von vier Fällen war laut dem OLG auch die Bewilligung für eine Hausdurchsuchung in den privaten Wohnungen der verdächtigen Beamten nicht rechtmäßig.

Ob die bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmten Akten und Datenträger in einem eventuellen Gerichtsverfahren verwendet werden dürften, müsste erst vor Gericht entschieden werden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft akzeptiert die Entscheidung und will nun prüfen, welche Auswirkungen diese auf die Ermittlungen haben könnte.

Die Hintergründe zur BVT-Affäre

Ihren Anfang nahm die Causa im Februar, als plötzlich eine Polizeieinheit vor dem Tor des gut gesicherten BVT-Gebäudes in Wien-Landstraße stand. Seitdem lesen sich die Ereignisse wie ein (schlechter) Agentenkrimi. Denn nach und nach stellte sich heraus, wie diese Hausdurchsuchung zustande gekommen war.

Zur Vorgeschichte: Grundlage für die Hausdurchsuchung war ein Konvolut an Vorwürfen gegen BVT-Beamte. Es wurde vor mehr als einem Jahr anonym an die Behörden verschickt. Die darin enthaltenen Vorwürfe reichen von der sexuellen Nötigung, Missbrauch von Steuergeld, Spionage für andere Staaten bis hin zum Datenmissbrauch und dem Aufbau eines ÖVP-nahen Netzwerks. Die Justiz nahm die Erhebungen auf und stellte die Ermittlungen teilweise wieder ein. Nach der Übernahme des Innenministeriums durch die FPÖ bekam das anonyme Dossier eine neue Brisanz.

Der neue Generalsekretär im Innenressort, Peter Goldgruber, ging mit dem Konvolut abermals zur Staatsanwaltschaft und erstattete Anzeige. Das Innenministerium organisierte weiters vier Zeugen, welche die Vorwürfe gegen Staatsschutzbeamte untermauern würden. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass drei der vier Belastungszeugen vor ihrer Aussage im Innenministerium waren und mindestens zwei der Zeugen von einem Kabinettsmitarbeiter Kickls zur Einvernahme bei der Staatsanwaltschaft begleitet wurden. Laut den Befragungsprotokollen sprechen die Zeugen bei den Vorwürfen zum Großteil von Ganggesprächen und Gerüchten.

Doch der Staatsanwaltschaft dürften die Vorwürfe gereicht haben. Übrig blieben vor allem zwei Vorwürfe gegen aktuelle und ehemalige BVT-Beamte. Erstens sollen Daten über einen Wiener Anwalt und eine ehemalige Grünen-Politikerin nicht ordnungsgemäß gelöscht worden sein. Zweitens sollen in Österreich produzierte nordkoreanische Reisepassrohlinge an Südkorea rechtswidrig weitergegeben worden sein.

Einsatz der Polizeitruppe sorgte für Kritik

Unterstützt von einer Polizeieinheit zur Bekämpfung der Straßenkriminalität nahm die Staatsanwaltschaft die Hausdurchsuchung vor. Der Einsatz der Polizeitruppe sorgte für Kritik. Hat sie doch eigentlich ein anderes Aufgabenfeld, außerdem ist ihr Kommandant ein freiheitlicher Lokalpolitiker. Die Truppe beschlagnahmte zudem laut Protokoll heikle Daten, die mit der Affäre nichts zu tun haben. So weit die Fakten.

Der Verdacht von SPÖ, Neos und der Liste Pilz lautet nun, dass Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) den Staatsschutz, immerhin eine der wichtigsten Polizeieinheiten, umfärben und deshalb der BVT-Spitze eine Straftat anhängen wollte. "Ich führe mein Ministerium gesetzeskonform", wies Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) den Vorwurf zurück. Die Suspendierung von BVT-Direktor Peter Gridling - er ist einer der Beschuldigten - und weiteren BVT-Beamten ist mittlerweile gerichtlich aufgehoben. Alle Beschuldigten weisen die Vorwürfe zurück.

Auch sie werden als Zeugen in dem U-Ausschuss geladen - erste Auskunftspersonen sollen am 4. September aussagen.

Auf der Zeugenliste finden sich zahlreiche heimische prominente Personen aus dem Sicherheitsapparat. Neben hohen BVT-Beamten sind auch Innenminister Herbert Kickl und der ehemalige BVT-Chef Gert-René Polli geladen.