E-Card mit Foto - Ausnahmen für über 70-Jährige geplant

Beim geplanten Foto auf der E-Card soll es Ausnahmen für Menschen über 70 Jahre und Pflegefälle ab Stufe 4 geben. Das kündigte Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat an. In der Regierungssitzung wurden weitere Details beschlossen, wie das Foto auf der E-Card umgesetzt wird.

SN/APA/ROBERT JAEGER Gesundheitsministerin Hartinger-Klein erläutert die Regeln