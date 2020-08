e-Impfpass-Test ab Herbst in drei Bundesländern

Ab Herbst wird in Österreich der elektronische Impfpass getestet. Das Pilotprojekt startet in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und der Steiermark und soll dann rascher als geplant, nämlich noch heuer, auf ganz Österreich ausgedehnt werden, berichtete das Ö1-"Mittagsjournal" am Samstag.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Papierpass oft unvollständig