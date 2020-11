Edtstadler: "Demokratie wird über Tyrannei siegen"

"Wir werden uns im Kampf um unsere Werte nicht auseinanderdividieren lassen, die Demokratie wir über die Tyrannei siegen." Betont kämpferisch gab sich Europaministerin Karoline Edtstadler am Montag bei einem Besuch des französischen Europa-Staatssekretär Clement Beaune in Wien. Dieser drückte anlässlich des Gedenkens an den blutigen Terroranschlag vor einer Woche in Wien die Solidarität seines Landes aus. Nun gelte es, die Kooperation in Europa zu verbessern, hieß es unisono.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und der französische Europa-Staatssekretär Clement Beaune am Montag, 9. November 2020, im Rahmen eines Treffens im Bundeskanzleramt in Wien.