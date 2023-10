Edtstadler verteidigt Entwurf für Amtsgeheimnis-Reform

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat den Entwurf des Informationsfreiheitsgesetzes, mit dem die türkis-grüne Koalition das Amtsgeheimnis abschaffen will, in mehreren Interviews gegen Kritik verteidigt. Dass die Einigung der Regierung etwas mit dem Publikwerden eines ÖVP-Entwurfes für einen Untersuchungsausschuss, der sich auch gegen den grünen Koalitionspartner richtet, zu tun habe, wies sie in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" zurück.

BILD: SN/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK Verfassungsministerin Edtstadler ist mit Entwurf zufrieden