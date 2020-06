Edtstadler: Entwurf für "Transparenzpaket" bis zum Sommer

Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) will bis zum Sommer einen Entwurf für die Abschaffung des Amtsgeheimnisses vorlegen. An seine Stelle soll - wie im Regierungsprogramm angekündigt - ein einklagbares Recht auf Informationsfreiheit treten. Diese Woche will die Ministerin zu einem Runden Tisch über das geplante "Transparenzpaket" ins Kanzleramt laden.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Edtstadler kündigt Runden Tisch für diese Woche an