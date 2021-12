Edtstadler: Impfpflicht bleibt nationale Kompetenz

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat sich gegen die Abgabe der nationalen Gesundheitskompetenz an die EU ausgesprochen - auch wenn es um die Impflicht geht. Gerade Gesundheit sei aus gutem Grund eine "nationale Zuständigkeit", sagte Edtstadler am Mittwoch der APA. "Deshalb ist gerade die Frage einer Impfpflicht natürlich eine nationale Frage." Sie berichtete von "großem Interesse an der österreichischen Impfpflicht, "andere Staaten wollen möglicherweise nachziehen".

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT EU-Ministerin Karoline Edtstadler