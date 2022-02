Edtstadler in Polen: Keine Abstriche bei Rechtstaatlichkeit

"Es kann, wird und darf keine Abstriche bei der Rechtstaatlichkeit geben, und es ist auch eine conditio sine qua non für weitere Geldflüsse aus der Europäischen Union." Das betonte Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) am Montag nach ihrem Treffen mit ihrem polnischen Amtskollegen Konrad Szymanski in Warschau. Diese Position habe sie "in diesem sehr, sehr freundlichen Gespräch" auch deutlich vertreten.

SN/APA/BKA/HANS HOFER Europaministerin traf polnischen Amtskollegen Szymanski