Edtstadler pocht auf Bargeld in Verfassung

Nach der - auch parteiinternen - Kritik am Wochenende hat am Montag Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) den Plan der ÖVP bekräftigt, das Bargeld in der Verfassung verankern zu wollen: Sie begrüße "eine verfassungsrechtliche Absicherung des Bargelds, so wie es auch im Europarecht widergespiegelt ist", ließ sie in einer Stellungnahme wissen. "Wichtig ist nun, die konkreten rechtlichen Rahmenbedingungen auszuarbeiten."

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Am Vorstoß der ÖVP hat es auch parteiinterne Kritik gegeben.