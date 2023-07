Edtstadler verurteilt Russlands Krieg im UNO-Sicherheitsrat

EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat am späten Montagabend (Ortszeit) im UNO-Sicherheitsrat in New York Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt. Sie rief Russland dazu auf, seine Truppen unverzüglich und bedingungslos aus der ganzen Ukraine - innerhalb der international anerkannten Grenzen - abzuziehen. Es ist die erste Stellungnahme eines österreichischen Regierungsmitglieds vor dem UNO-Sicherheitsrat seit dem Beginn von Russlands Invasion.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Edtstadler vertrat Österreichs Position im UNO-Sicherheitsrat