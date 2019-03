Ehemaliger Grüner ist neuer NEOS-Bundesgeschäftsführer

Die NEOS haben ihren Bundesgeschäftsführer gewechselt: Der ehemalige Grünen-Politiker Robert Luschnik folgt im Juli Stefan Egger, der sich der Partei am Montag neuen beruflichen Plänen widmen will. Luschnik war bereits Bundesgeschäftsführer der Grünen. Er wurde in einem Auswahlverfahren vom NEOS Vorstand einstimmig als Nachfolger nominiert.

