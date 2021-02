Ein Blick in die Tiroler Seele

Wie tickt die Tiroler Politik? Warum lohnt es sich nach wie vor, mit Klischees zu spielen? Und wie groß ist der Imageschaden?

Nicht, dass der Anti-Wien-Reflex ein Tirol-Spezifikum wäre. Aber in Tirol ist er besonders ausgeprägt: Die "Rülpser aus Wien" würden ihn nicht interessieren, meinte der oberste Seilbahnvertreter Tirols, Franz Hörl, noch am Montag zu der von der Bundesregierung ausgesprochenen Reisewarnung. Tags zuvor hatte der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident gedroht, wenn das Gesundheitsministerium (in Wien, Anm.) neue Maßnahmen gegen Tirol setze, werde man das Land "kennenlernen".

Vorerst ist es umgekehrt gekommen: Tirol wird für zehn Tage abgeriegelt. Die Frage aber bleibt: Warum ...