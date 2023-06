Ein burgenländischer Genosse musste draußen bleiben

Die Vorsitzende der Wahlkommission, Michaela Grubesa, erklärte folglich in Abwesenheit des Burgenländers zu Beginn des Parteitags: Genosse Felber habe sich beworben. Wer für ihn stimmen wolle, müsse zuvor aber Doskozil und Babler vom Stimmzettel streichen und Felber hinschreiben. Ergebnis: 0 Stimmen für Berthold Felber.

Vor dem Linzer Designcenter machte Felber seinem Unmut Luft, dass er von der Vorstellung als Kandidat ausgeschlossen wurde. "Unfair" sei das, sagte Felber. Als Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser das Gebäude betreten wollte, konfrontierte er ihn ebenfalls mit der Sache: "Ich bin 400 Kilometer hier her gefahren und fahre jetzt 400 Kilometer wieder zurück ins Burgenland. So geht die SPÖ mit Leuten um, die seit 52 Jahren Parteimitglied sind!"