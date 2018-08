Ein Kirchenfürst spaltet das Land

Proteste begleiteten die Ernennung von Kurt Krenn zum Weihbischof von Wien.

Er hatte seine Anhänger, vor allem aber jede Menge Kritiker: Kurt Krenn, Repräsentant einer Kirchenpolitik, die man nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil überwunden glaubte.

1987 wurde der gebürtige Oberösterreicher von Papst Johannes Paul II. zum Weihbischof von Wien ernannt. Nach seinen ersten öffentlichen Äußerungen folgten massive Proteste. Diese gingen so weit, dass Krenn zu seiner Weihe am 26. April in den Wiener Stephansdom nur unter Polizeischutz gelangen konnte. Unzufriedene Katholiken hatten sich im wahrsten Sinne des Wortes "quergelegt" und einen Menschenteppich gebildet, den Krenn überwinden musste.