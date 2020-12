Ein letztes Mal Ibiza-U-Ausschuss in diesem Jahr

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss verabschiedet sich für heuer. Am Mittwoch und Donnerstag finden die letzten Befragungen in diesem Jahr statt. Hauptsächlich geht es um das Thema Glücksspiel mit Managern des Konzerns Novomatic, der in Verdacht steht, Gesetze der VP-FP-Regierung beeinflusst zu haben. Einblicke in die Ermittlungsarbeit zum Ibiza-Video erhoffen sich die Abgeordneten von der Leiterin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Ilse Vrabl-Sanda.

