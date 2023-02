Ein mehrfach schwieriger Islam-Dialog

Eine große Islamkonferenz soll die Muslime aus dem Rechtfertigungs-Eck holen und Lösungsansätze erarbeiten. Doch in der Glaubensgemeinschaft regt sich Widerstand.

67 Prozent, bei deutlich steigender Tendenz: So hoch war der Anteil der Befragten, die bei der jüngsten Umfrage des Integrationsfonds das Zusammenleben mit Muslimen negativ bewerteten.

Der umtriebige österreichische Islamwissenschafter Mouhanad Khorchide hat eine Erklärung für dieses Phänomen: Der Islam werde in der öffentlichen Debatte "immer nur als Problemthema" wahrgenommen, vor allem während der Wahlkämpfe. "Die einen (nämlich: die Muslime) werden in ein Rechtfertigungseck gedrängt. Die anderen (nämlich deren Gegner) erheben Vorwürfe", analysiert der Theologe. Was fehle, sei ...