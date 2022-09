Ein Menetekel für Türkis-Grün im Bund

Auswirkungen auf die Bundespolitik? Eine dahinschwindende Koalitionsvariante macht weiter.

Seit ihrer Angelobung muss sie damit leben, und bis ans Ende ihrer Tage wird die türkis-grüne Koalition im Bund damit konfrontiert sein - mit Gerüchten, dass sie unmittelbar vor dem Platzen steht und es zu vorgezogenen Nationalratswahlen kommt. Seit mittlerweile drei Jahren stellen sich diese Gerüchte regelmäßig als falsch heraus und auch die Tirol-Wahl am Sonntag macht sie nicht wahrscheinlicher. Ganz im Gegenteil.

Warum? Weil die Landtagswahl im Swarovski-Land quasi wie in einer Glaskugel zeigt, was ÖVP und Grünen blühen würde, wenn sie jetzt in Neuwahlen auf Bundesebene gingen. Nämlich ein Desaster.

Die Ausgangslage für die Tiroler Wahl vom Sonntag und jene für die nächste Nationalratswahl sind ja ganz ähnlich: Da wie dort fand die letzte Wahl (2018 bzw. 2019) in einer mit heute völlig unvergleichbaren Zeit statt. Von Corona, Krieg, Teuerung und Energiekrise war damals keine Rede. Und die ÖVP befand sich dank Sebastian Kurz in einer absoluten Hochphase, sodass eine Koalition mit den Grünen möglich war. Damit ist es, wie das Menetekel in Tirol zeigt, vorbei.

ÖVP und Grüne müssen also davon ausgehen, dass sie nach der nächsten Nationalratswahl keine Mandatsmehrheit mehr im Parlament haben und ihre gemeinsamen Zweierkoalitionstage dann vorbei sind. Und warum sollten sie diese letzten Tage (die regulär noch zwei Jahre sind) eigenhändig und mutwillig abkürzen?

Den Grünen wurde und wird zwar nachgesagt, sie würden die Koalition mit der ÖVP liebend gerne verlassen, wenn sie sicher sein könnten, dass die dann folgende Nationalratswahl eine stabile Mehrheit für die von ihnen angepeilte linke Ampelkoalition von SPÖ, Grünen und Neos ergibt. Aber auch da zeigt die Tirol-Wahl von Sonntag: Diese Sicherheit besteht nicht.

Türkis-Grün wird also weitermachen. Faktische Auswirkungen auf die Bundespolitik gibt es somit keine, stimmungsmäßige hingegen sehr wohl. Die schon bisher nicht sehr mutige und für fast alle populistischen Forderungen offene Regierung wird durch das Tiroler Wahlergebnis bestimmt nicht mutiger werden. Das Nein-Sagen wird ihr noch schwerer fallen. Für die Steuerzahler ist das in Zeiten explodierender Staatsschulden und steigender Zinsen für diese Staatsschulden keine gute Nachricht.

Die parteitaktische Sorge der ÖVP wird ab sofort der Landtagswahl in Niederösterreich gelten, die spätestens im Jänner ansteht. Sie wird alles tun, um dort einen Absturz wie in Tirol zu verhindern. Dass dieses "alles" auch einen neuerlichen Kanzlerwechsel umfasst, ist allerdings unwahrscheinlich. Vier ÖVP-Kanzler in einem Jahr, das scheint keine Erfolg versprechende Taktik zu sein.

Für die Oppositionsparteien zeigte sich in Tirol, dass ihre Bäume trotz der dramatischen Krisenzeiten nicht in den Himmel wachsen. Ob sie nach dieser Lehre nun im Bund ihren Kurs der Fundamentalopposition überdenken oder sogar noch verschärfen, ist offen.