Ein Monat neue Regierung: Kontrollierter Start von Kurz

Viel Tempo, nur Populäres und eine Problem-Ministerin. So war der erste Monat.

Tempo, kein Streit und nur gute Nachrichten. - Mit diesen drei Vorsätzen sind ÖVP und FPÖ vor exakt einem Monat in ihre gemeinsame Regierungszeit gestartet. Wie sieht nun die allererste Bilanz nach 31 Tagen aus?

Das mit dem Tempo bekam Bundeskanzler Sebastian Kurz ganz gut hin. Außenpolitisch hat er mit Besuchen in Brüssel, Paris und Berlin klargemacht, dass er und nur er in dieser Koalition die Europapolitik bestimmt. Innenpolitisch beschloss die Regierung bereits im ersten Ministerrat am Tag nach der Angelobung eine Entlastung kleiner Einkommen durch niedrigere Beiträge zur Arbeitslosenversicherung.