Ein neuer Lockdown ist nicht ausgeschlossen

Leben mit der Farbe Rot: Bundeskanzler Kurz stellt weitere Verschärfungen in Aussicht. Soziale Kontakte sollen reduziert werden. Die Bürgermeister der auf Rot gestellten Städte ziehen unterschiedliche Konsequenzen aus der strengen Ampelschaltung.

"Kurz: Weitere Maßnahmen von Bund und Ländern notwendig." Das steht im Untertitel der Aussendung, die das Bundeskanzleramt Freitagnachmittag an die Redaktionen versandte. Somit scheint klar, dass es nicht bei jenen schärferen Anti-Corona-Maßnahmen bleiben wird, die zuletzt von den am stärksten corona-betroffenen Ländern und Bezirken verhängt worden sind. Welche zusätzlichen Maßnahmen der Bund "in der Schublade" (so drückte es jüngst Gesundheitsminister Rudolf Anschober aus) hat, sollte am Montag klar werden. Für diesen Tag hat Bundeskanzler Sebastian Kurz die Landeshauptleute zu einer ...